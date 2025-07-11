РАНХиГС: Ушёл из жизни последний член Политбюро ЦК КПСС Вадим Медведев

Скончался выдающийся государственный и партийный деятель, последний из членов Политбюро ЦК КПСС Вадим Андреевич Медведев. Об этом сообщили в пресс-службе РАНХиГС, где учёный в прошлом занимал руководящую должность.

В сообщении академии отмечается, что Вадим Медведев был ключевой фигурой в советской политике и внёс значительный вклад в процессы перестройки. С 1978 по 1983 год он возглавлял Академию общественных наук, правопреемницей которой является РАНХиГС.

«Скончался Вадим Андреевич Медведев — старейший из советских политиков, когда-либо входивших в состав Политбюро ЦК КПСС», — говорится в сообщении.

Медведев занимал посты секретаря ЦК КПСС и члена Политбюро, а также входил в Президентский совет СССР. Он сыграл важную роль в реформировании идеологической системы Советского Союза, возвращая в общественный доступ ранее запрещённую литературу и содействуя реабилитации жертв политических репрессий.