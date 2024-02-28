Последний премьер СССР Николай Рыжков умер в возрасте 94 лет
Умер бывший премьер СССР Николай Рыжков
Экс-глава правительства СССР Николай Рыжков. Обложка © Агентство "Москва"
Экс-глава правительства СССР, который был последним премьером страны, Николай Рыжков умер в возрасте 94 лет. Об этом сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Человек-эпоха. Человек уникальной судьбы и государственный деятель уникального масштаба. И большой души. Проявлялось это во всём, за что брался Николай Иванович, с чем соприкасался. Он всегда искренне и глубоко переживал за дело, за результат. За людей. За страну. Всё пропускал через душу. И это не красивые слова", — пишет председатель верхней палаты парламента.
Она заметила, что была давно знакома с Рыжковым и долго работала с ним вместе в Совете Федерации. Она назвала смерть Николая Ивановича большим личным потрясением.
Николай Рыжков родился 28 сентября 1929 года в Донецкой области СССР. С 1985-го по 1991 год занимал пост председателя Совета министров Союза ССР, а в 1986 году возглавлял Штаб по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. В 1991 году Рыжков участвовал в первых выборах президента РФ, но уступил Борису Ельцину. Политик избирался депутатом Государственной думы II и III созывов. Он награждён двумя орденами Ленина, двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденами "За заслуги перед Отечеством" I и IV степени, Октябрьской Революции, Отечественной войны I степени, Почёта, медалями. Рыжков также является лауреатом Государственных премий СССР 1969-го и 1979 годов.
А 23 февраля на 81-м году жизни после длительной болезни умер председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев. Последний раз он появился на публике 6 февраля. Президент РФ Владимир Путин направил глубокие соболезнования родным и коллегам председателя Верховного суда. Прощание с Лебедевым пройдёт в Колонном зале Дома Союзов.