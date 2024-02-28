Последний премьер СССР Николай Рыжков умер в возрасте 94 лет

Экс-глава правительства СССР, который был последним премьером страны, Николай Рыжков умер в возрасте 94 лет. Об этом сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

"Человек-эпоха. Человек уникальной судьбы и государственный деятель уникального масштаба. И большой души. Проявлялось это во всём, за что брался Николай Иванович, с чем соприкасался. Он всегда искренне и глубоко переживал за дело, за результат. За людей. За страну. Всё пропускал через душу. И это не красивые слова", — пишет председатель верхней палаты парламента.

Она заметила, что была давно знакома с Рыжковым и долго работала с ним вместе в Совете Федерации. Она назвала смерть Николая Ивановича большим личным потрясением.