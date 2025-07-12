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12 июля, 09:08

Учёный, тестировавший «Спутник V», погиб в ДТП в Ленинградской области

47News: В страшной аварии погиб учёный, стоявший у истоков создания Спутника V

Константин Захаров. Обложка © «Экселлена»

Константин Захаров. Обложка © «Экселлена»

Учёный Константин Захаров, руководивший тестированием вакцины «Спутник V», стал жертвой аварии на трассе «Сапёрное-Мельниково-Кузнечное» в Ленинградской области. Об этом сообщает 47news.

Смертельное столкновение произошло 11 июля, когда грузовик MAN с полуприцепом из-за лопнувшего колеса выехал на встречную полосу и врезался в Audi Q7, за рулём которого находился 45-летний учёный.

Захаров занимал пост главы совета директоров петербургской медицинской исследовательской организации «Эскеллена», известной участием в первых испытаниях российской вакцины от CoViD-19.

Коллеги погибшего подтвердили трагическую новость, но воздержались от подробных комментариев.

Захаров внёс значительный вклад в развитие медицинской науки в России, руководимая им организация сыграла ключевую роль в тестировании одного из первых отечественных препаратов против коронавируса.

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Ранее сообщалось, что в Тюменской области скончался участник команды КВН «Тихий омут» Николай Сибирцев. По словам его коллеги по команде Ирины Голубевой, причиной смерти стала остановка сердца. В январе Сибирцев попал в ДТП с грузовиком и был доставлен в больницу, где его подключили к аппарату ИВЛ.

Алиса Хуссаин
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