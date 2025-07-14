Церемония прощания с Миттой пройдёт 17 июля в Центральном доме литераторов
Режиссёр Александр Митта. Обложка © ИТАР-ТАСС / Антон Новодережкин
В четверг в Москве состоится церемония прощания с режиссёром, народным артистом России Александром Миттой. Как сообщили РИА «Новости» в пресс-службе ЦДЛ, мероприятие пройдёт в стенах Центрального Дома литераторов.
«Прощание будет в четверг в ЦДЛ», — сказала собеседница агентства.
Напомним, Александр Митта скончался 14 июля в возрасте 92 лет после продолжительной болезни. Причиной смерти стал рак почки. В последние дни жизни он находился в хосписе в состоянии сопора. Ранее были названы дата и место похорон великого режиссёра.