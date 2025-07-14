Навеки с музой: Названы дата и место похорон режиссёра Александра Митты
Режиссёра Александра Митту похоронят 17 июля рядом с супругой
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Народного артиста России, кинорежиссёра Александра Митту похоронят 17 июля рядом с музой – его супругой Лилией Майоровой, которая умерла 14 ноября 2022 года. О дате сообщил помощник режиссёра Геннадий Иванов.
«В четверг <…> [состоятся] похороны на кладбище [рядом] с женой», — объяснил он ТACС.
Напомним, что Митта ушёл из жизни 14 июля, спустя две недели после госпитализации. Печальную новость сообщил его сын Евгений. Причиной смерти стал рак почки. В последние дни режиссёр находился в состоянии сопора в хосписе. Режиссёр Дмитрий Астрахан, говоря о своём коллеге, подчеркнул, что его «грандиозные» фильмы и подход к работе продолжают оказывать влияние на профессию.