Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 июля, 14:54

Навеки с музой: Названы дата и место похорон режиссёра Александра Митты

Режиссёра Александра Митту похоронят 17 июля рядом с супругой

Обложка © РИА Новости / Владимир Песня

Обложка © РИА Новости / Владимир Песня

Народного артиста России, кинорежиссёра Александра Митту похоронят 17 июля рядом с музой – его супругой Лилией Майоровой, которая умерла 14 ноября 2022 года. О дате сообщил помощник режиссёра Геннадий Иванов.

«В четверг <…> [состоятся] похороны на кладбище [рядом] с женой», — объяснил он ТACС.

«Сохранял интерес к жизни»: Стало известно, что подорвало здоровье Александра Митты
«Сохранял интерес к жизни»: Стало известно, что подорвало здоровье Александра Митты

Напомним, что Митта ушёл из жизни 14 июля, спустя две недели после госпитализации. Печальную новость сообщил его сын Евгений. Причиной смерти стал рак почки. В последние дни режиссёр находился в состоянии сопора в хосписе. Режиссёр Дмитрий Астрахан, говоря о своём коллеге, подчеркнул, что его «грандиозные» фильмы и подход к работе продолжают оказывать влияние на профессию.

Наталья Афонина
  • Новости
  • Утраты
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar