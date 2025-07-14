Режиссёр Астрахан назвал умершего Митту глыбой, а его ленты – грандиозными

Режиссёр Александр Митта был «фигурой мирового уровня», чьи «грандиозные» картины и методика до сих пор формируют профессию. Об этом «Постньюс» рассказал его коллега Дмитрий Астрахан, который преподавал в школе умершего.

«Он снял грандиозные картины. Он был блестящим профессионалом и ремесленником, и при этом большим художником. Вот он сочетал в себе эти качества», — сказал Астрахан и назвал Митту «глыбой».