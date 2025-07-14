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Регион
14 июля, 09:47

Режиссёр Астрахан назвал умершего Митту глыбой, а его ленты – грандиозными

Российский киноактёр и режиссёр кино Дмитрий Астрахан. Обложка © Агентство «Москва» / Сандурская Софья

Российский киноактёр и режиссёр кино Дмитрий Астрахан. Обложка © Агентство «Москва» / Сандурская Софья

Режиссёр Александр Митта был «фигурой мирового уровня», чьи «грандиозные» картины и методика до сих пор формируют профессию. Об этом «Постньюс» рассказал его коллега Дмитрий Астрахан, который преподавал в школе умершего.

«Он снял грандиозные картины. Он был блестящим профессионалом и ремесленником, и при этом большим художником. Вот он сочетал в себе эти качества», — сказал Астрахан и назвал Митту «глыбой».

Он уверен, что работы режиссёра остаются актуальными не только как культурное наследие, но и как учебное пособие. По мнению Астрахана, поколение за поколением будут расти на его творчестве. Режиссёр также отметил, что Митта был внимателен к чужому таланту, умел поддерживать и направлять.

Умер актёр, кинорежиссёр и продюсер Юрий Мороз
Умер актёр, кинорежиссёр и продюсер Юрий Мороз

Александр Митта умер в ночь на 14 июля спустя две недели нахождения в больнице. Печальное известие сообщил его сын Евгений. По данным СМИ, причиной смерти стал рак почки. Последнее время артист пребывал в состоянии сопора в хосписе.

Андрей Бражников
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