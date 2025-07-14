Рак и прекома: Вскрылись обстоятельства трагической смерти режиссёра «Границы» в хосписе

Смерть кинорежиссёра Александра Митты наступила сегодня ночью в хосписе. Последние несколько дней он провёл в состоянии сопора, близкого к коме. Об обстоятельствах кончины режиссёр сериала «Граница. Таёжный роман» узнал SHOT.

Митта находился на сильнодействующих обезболивающих. Близкие артиста рассказали, что рак почти уже много времени доставлял проблемы Митте, из-за чего ему приходилось принимать сильные обезболивающие препараты. Сейчас родственники решают, где пройдёт прощание с легендой кинематографа.