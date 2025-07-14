Рак и прекома: Вскрылись обстоятельства трагической смерти режиссёра «Границы» в хосписе
SHOT: Режиссёр Митта умер ночью в хосписе, он несколько дней был в сопоре
Александр Митта. Обложка © Wikipedia / Svklimkin
Смерть кинорежиссёра Александра Митты наступила сегодня ночью в хосписе. Последние несколько дней он провёл в состоянии сопора, близкого к коме. Об обстоятельствах кончины режиссёр сериала «Граница. Таёжный роман» узнал SHOT.
Митта находился на сильнодействующих обезболивающих. Близкие артиста рассказали, что рак почти уже много времени доставлял проблемы Митте, из-за чего ему приходилось принимать сильные обезболивающие препараты. Сейчас родственники решают, где пройдёт прощание с легендой кинематографа.
Напомним, что 1 июля Александра Митту экстренно доставили в центр паллиативной помощи в Москве. Сегодня утром сын режиссёра сообщил о его кончине. По данным СМИ, причиной смерти стал рак почки. Последнее время артист пребывал в состоянии сопора.