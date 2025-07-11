Названа причина смерти актёра «Зачарованных» Джулиана Макмэхона

Австралийский актёр Джулиан Макмэхон, прославившийся ролями в сериалах «Зачарованные» и «Части тела», ушёл из жизни 2 июля. Ему было 56 лет. Как показали результаты заключения, он скончался от метастазов в лёгких, которые развились в результате метастатического рака головы и шеи, сообщило издание People.

После смерти его тело было кремировано. Родные и близкие актёра пока не давали официальных комментариев.