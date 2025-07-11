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11 июля, 07:56

Названа причина смерти актёра «Зачарованных» Джулиана Макмэхона

People: Звезда сериала «Зачарованные» Макмэхон умер от метастазов в лёгких

Обложка © ТАСС / AP / Jack Plunkett

Обложка © ТАСС / AP / Jack Plunkett

Австралийский актёр Джулиан Макмэхон, прославившийся ролями в сериалах «Зачарованные» и «Части тела», ушёл из жизни 2 июля. Ему было 56 лет. Как показали результаты заключения, он скончался от метастазов в лёгких, которые развились в результате метастатического рака головы и шеи, сообщило издание People.

После смерти его тело было кремировано. Родные и близкие актёра пока не давали официальных комментариев.

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Милена Скрипальщикова
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