Звезда сериала «Зачарованные» Джулиан Макмэхон умер от рака в 56 лет

Известный австралийский актёр Джулиан Макмэхон скончался в возрасте 56 лет. Как сообщает издание Deadline, смерть наступила 2 июля после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.

Супруга актёра Келли Макмэхон рассказала, что её муж до последнего боролся с болезнью, но ушёл тихо и мирно.

«Джулиан любил жизнь. Он любил свою семью. Он любил своих друзей. Он любил свою работу и любил своих поклонников. Его самым сокровенным желанием было принести радость как можно большему количеству жизней», — отметила женщина.