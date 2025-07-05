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4 июля, 22:48

Звезда сериала «Зачарованные» Джулиан Макмэхон умер от рака в 56 лет

Джулиан Макмэхон. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / julianmcmahonofficial

Джулиан Макмэхон. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / julianmcmahonofficial

Известный австралийский актёр Джулиан Макмэхон скончался в возрасте 56 лет. Как сообщает издание Deadline, смерть наступила 2 июля после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.

Супруга актёра Келли Макмэхон рассказала, что её муж до последнего боролся с болезнью, но ушёл тихо и мирно.

«Джулиан любил жизнь. Он любил свою семью. Он любил своих друзей. Он любил свою работу и любил своих поклонников. Его самым сокровенным желанием было принести радость как можно большему количеству жизней», — отметила женщина.

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Ранее на 77-м году жизни ушла из жизни известная советская актриса Татьяна Шелига. Она родилась 10 декабря 1948 года в Киеве и оставила значительный след в мире кино, участвуя в создании как российских, так и украинских фильмов.

Артём Гапоненко
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