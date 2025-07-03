На 77-м году жизни скончалась советская и украинская актриса Татьяна Шелига
Татьяна Шелига. Обложка © kinoteatr.ru
Умерла советская актриса Татьяна Шелига. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное».
«Умерла заслуженная артистка Украины Татьяна Шелига. <...> Последние два месяца женщина находилась в тяжёлом состоянии, значительное осложнение здоровья произошло в апреле», — говорится в заявлении телеканала.
Актриса скончалась в возрасте 76 лет. Шелига, родившаяся 10 декабря 1948 г. в Киеве, снималась в российских и украинских фильмах и сериалах, включая мюзикл «За двумя зайцами», картины «Прятки», «Срочно! Ищу мужа», а также сериалы «Когда мы дома», «Чужие дети» и «Жизнь продолжается».
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