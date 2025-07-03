На 77-м году жизни скончалась советская и украинская актриса Татьяна Шелига

Умерла советская актриса Татьяна Шелига. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное».

«Умерла заслуженная артистка Украины Татьяна Шелига. <...> Последние два месяца женщина находилась в тяжёлом состоянии, значительное осложнение здоровья произошло в апреле», — говорится в заявлении телеканала.

Актриса скончалась в возрасте 76 лет. Шелига, родившаяся 10 декабря 1948 г. в Киеве, снималась в российских и украинских фильмах и сериалах, включая мюзикл «За двумя зайцами», картины «Прятки», «Срочно! Ищу мужа», а также сериалы «Когда мы дома», «Чужие дети» и «Жизнь продолжается».