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3 июля, 12:24

На 77-м году жизни скончалась советская и украинская актриса Татьяна Шелига

Татьяна Шелига. Обложка © kinoteatr.ru

Татьяна Шелига. Обложка © kinoteatr.ru

Умерла советская актриса Татьяна Шелига. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное».

«Умерла заслуженная артистка Украины Татьяна Шелига. <...> Последние два месяца женщина находилась в тяжёлом состоянии, значительное осложнение здоровья произошло в апреле», говорится в заявлении телеканала.

Актриса скончалась в возрасте 76 лет. Шелига, родившаяся 10 декабря 1948 г. в Киеве, снималась в российских и украинских фильмах и сериалах, включая мюзикл «За двумя зайцами», картины «Прятки», «Срочно! Ищу мужа», а также сериалы «Когда мы дома», «Чужие дети» и «Жизнь продолжается».

Умер ведущий радио «Комсомольская правда» Михаил Антонов
Умер ведущий радио «Комсомольская правда» Михаил Антонов

Также сегодня стало известно о смерти первого барабанщика рок-коллектива «Автограф» Андрея Моргунова. Он умер в возрасте 62 лет после тяжёлой болезни. О дате и месте похорон пока не сообщалось.

Юрий Лысенко
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