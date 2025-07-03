Экс-барабанщик группы «Автограф» Моргунов умер после тяжёлой недолгой болезни

Первый барабанщик арт-рок коллектива «Автограф» Андрей Моргунов ушёл из жизни после тяжёлой болезни. Музыканту было 62 года. Трагическое известие сообщается на официальном сайте группы. О месте и дате похорон не уточняется.

«После тяжёлой непродолжительной болезни умер Андрей Моргунов — первый барабанщик «Автографа» (1979). Светлая память», — сказано в тексте.

Моргунов хорошо известен как советский композитор, а также участник первого состава «Автографа». Кроме того, он играл в ВИА «Вечный двигатель» и в группе «Новая коллекция».