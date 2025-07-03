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3 июля, 08:51

Умер ведущий радио «Комсомольская правда» Михаил Антонов

Михаил Антонов. Обложка © Telegram / Радио «Комсомольская правда»

Михаил Антонов. Обложка © Telegram / Радио «Комсомольская правда»

Скончался ведущий радио «Комсомольская правда» Михаил Антонов. Об этом сообщает телеграм-канал радиостанции.

«Умер Михаил Антонов. Миша был не просто голосом радио «КП». Он был и навсегда останется душой нашей радиостанции», — говорится в сообщении.

Коллеги Антонова отметили, что 16 февраля 2009 года в эфире радио «Комсомольская правда» прозвучало его фирменное: «Здравствуйте-здравствуйте, друзья!» С этого началась история человека, чей голос узнавала вся Россия. Его программы поддерживали тысячи людей, а звонки и сообщения в студию говорили сами за себя: «Вы спасли мне жизнь», «Ваш эфир дал мне силы».

При этом Антонов мог не стать радиоведущим. После медучилища и службы в Чечне, где он спасал бойцов, он работал фельдшером. Но судьба привела его к микрофону. «Дежавю», «Был бы повод», «Настоящий хит-парад» – у каждого слушателя был свой любимый проект. А 24 февраля 2022 года именно он первым вышел в эфир с экстренным выпуском, заявили в редакции радио.

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