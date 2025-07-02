Актёр из сериала «Каменская» Алексей Новицкий умер в возрасте 75 лет
Обложка © VK / Московский драматический театр «Сфера»
Актёр Алексей Новицкий умер в возрасте 75 лет. О его кончине сообщила пресс-служба Московского драматического театра «Сфера».
«Пришла горькая весть — 1 июля не стало артиста Алексея Новицкого, которого зрители театра «Сфера» могут помнить по ролям Бруно Кречмара в спектакле «Смех во мраке», Тригорина в «Без названия» Чехова, Берендея в «Весенней сказке» Островского», — говорится в сообщении на сайте театра.
Также в «Сфере» напомнили, что Новицкий участвовал в других постановках основательницы театра Екатерины Еланской, включая «Комедии», «Моль» и «Театральный роман». Прощание с артистом состоится в четверг в 12:00 в крематории Хованского кладбища.
Новицкий родился в 1949 году. Окончив Щукинское училище в 1976 году, он играл в Краснодарском театре музыкальной комедии, Первом Московском областном театре и Московском Литературно-драматическом театре ВТО, а с 1980-х стал частью труппы «Сферы». Кроме того, он появился в одном из эпизодов сериала «Каменская».
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