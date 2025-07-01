Звезда дорамы «Скандал в Чхонддам-доне» умерла в 43 года

В возрасте 43 лет скончалась южнокорейская актриса кино и дорам Ли Со И, известная по таким картинам, как «Скандал в Чхонддам-доне», «Король», а также «Мистер и Миссис Икс». Как уточнил менеджер звезды в её социальных сетях, трагедия произошла ещё 20 июня.

«Моя блистательная, красивая, добрая сестра стала звездой на небе. Я знаю, это шок и боль, но прошу: молитесь, чтобы она ушла в прекрасное место», — написал он.

Причина смерти актрисы не раскрывается.

Ли Со И родилась 18 апреля 1982 года. Её настоящее имя было Сон Су-ён. На экране дебютировала в 2013-м и вскоре стала популярна, приняв участие в исторической драме MBC «Хо Чжун: Оригинальная история». Среди её работ известны и другие проекты «Королевский портной», «Браво моей жизни», «Мадам Пэндок», «Король», «Скандал в Чхонддам-доне», «Особый закон романтики», «Всё ещё любишь?», «Мистер и Миссис Икс». Последняя дорама с её участием вышла в 2025 году «Страховка на случай развода».