Создатель супергероев Marvel и DC умер от рака в 73 года

Комикс-индустрия понесла утрату: скончался Джеймс Чарльз Шутер, более известный как Джим Шутер. Forbes сообщает, что 73-летний редактор, сценарист и издатель, чья карьера началась ещё в подростковом возрасте, умер от рака пищевода.

Он родился в Питтсбурге и имел польские корни — его родители иммигрировали из страны в США. Уже в 1966 году Джеймс Шутер начал профессионально творить для DC Comics. В качестве сценариста и художника он работал над Action Comics и Adventure Comics, создав при этом ряд персонажей, в том числе популярного противника Супермена – Паразита.

В 1969 году Шутер перешёл из DC в Marvel, где быстро достиг высоких позиций. Хотя историки индустрии часто подчёркивают его жёсткий и авторитарный стиль руководства, он также известен тем, что запустил множество новых серий и открыл путь для целой плеяды талантов. В дальнейшем Шутерстал основателем комикс-издательств Valiant, Defiant и Broadway.