Создатель супергероев Marvel и DC умер от рака в 73 года
Forbes: В Возрасте 73 лет умер экс-главред издательства комиксов Marvel Шутер
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Комикс-индустрия понесла утрату: скончался Джеймс Чарльз Шутер, более известный как Джим Шутер. Forbes сообщает, что 73-летний редактор, сценарист и издатель, чья карьера началась ещё в подростковом возрасте, умер от рака пищевода.
Он родился в Питтсбурге и имел польские корни — его родители иммигрировали из страны в США. Уже в 1966 году Джеймс Шутер начал профессионально творить для DC Comics. В качестве сценариста и художника он работал над Action Comics и Adventure Comics, создав при этом ряд персонажей, в том числе популярного противника Супермена – Паразита.
В 1969 году Шутер перешёл из DC в Marvel, где быстро достиг высоких позиций. Хотя историки индустрии часто подчёркивают его жёсткий и авторитарный стиль руководства, он также известен тем, что запустил множество новых серий и открыл путь для целой плеяды талантов. В дальнейшем Шутерстал основателем комикс-издательств Valiant, Defiant и Broadway.
Ранее сообщалось, что известный аргентино-американский композитор, лауреат премии «Оскар» Лало Шифрин скончался в возрасте 93 лет. Причиной его смерти стали осложнения, вызванные пневмонией. Шифрин получил широкую известность благодаря созданию культовой музыкальной темы для фильма «Миссия невыполнима» (1996).