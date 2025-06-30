Умер дирижёр легендарного ансамбля «Берёзка» Леонид Смирнов

На 86-м году жизни скончался народный артист России, главный дирижёр оркестра народных инструментов Государственного академического ансамбля «Берёзка» Леонид Смирнов. Причиной смерти стала сердечная недостаточность.

Леонид Смирнов родился 23 февраля 1940 года. В 1954 году поступил в музыкальное училище имени Октябрьской революции, а в 1963-м окончил ГМПИ им. Гнесиных, получив квалификации баяниста-солиста и дирижёра. С 1967 года был связан с ансамблем «Берёзка»: начинал как баянист, затем стал дирижёром оркестра.

За вклад в культуру был удостоен званий заслуженного и народного артиста России, награждён медалями «Ветеран труда» , «В память 850-летия Москвы» и орденом Дружбы.