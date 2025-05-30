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Регион
30 мая, 09:12

Ансамбль «Берёзка» дебютирует на Китайском международном молодёжном фестивале

Обложка © Telegram / Управление делами Президента РФ

Обложка © Telegram / Управление делами Президента РФ

Легендарный ансамбль «Берёзка» впервые выступит на XVII Китайском международном молодёжном фестивале искусств в Пекине. Об этом сообщили в Управлении делами президента РФ.

Так, 3 и 4 июня в Китайском национальном театре этнического ансамбля песни и танца коллектив представит два сольных концерта, включающих знаменитые хороводы, динамичные номера и премьеру восстановленного «Танца с веерами». Фестиваль является крупной международной платформой для культурного обмена и объединяет молодых артистов со всего мира.

Фото © Telegram / Управление делами Президента РФ

Фото © Telegram / Управление делами Президента РФ

«Начиная с первой поездки ансамбля «Берёзка» в КНР в 1955 году, наше сотрудничество с этой удивительной страной было почти ежегодным. Артисты ансамбля встречались как с поклонниками, так и с профессиональным сообществом для обмена опытом и проведения мастер-классов. Тем ценнее для нас приглашение впервые выступить на крупнейшем молодёжном фестивале искусств, где мы сможем показать русскую культуру и русский танец интернациональному составу зрителей», — отметила директор ансамбля Татьяна Сельгмяэ.

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А ранее китайский дирижёр и композитор Густав Мак Калок выступил за популяризацию русской музыки в КНР. Он подчеркнул, что существует большая разница между русским, китайским и европейскими языками. Однако есть общий язык, и это народная музыка.

Наталья Демьянова
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