Ансамбль «Берёзка» дебютирует на Китайском международном молодёжном фестивале

Легендарный ансамбль «Берёзка» впервые выступит на XVII Китайском международном молодёжном фестивале искусств в Пекине. Об этом сообщили в Управлении делами президента РФ.

Так, 3 и 4 июня в Китайском национальном театре этнического ансамбля песни и танца коллектив представит два сольных концерта, включающих знаменитые хороводы, динамичные номера и премьеру восстановленного «Танца с веерами». Фестиваль является крупной международной платформой для культурного обмена и объединяет молодых артистов со всего мира.

Фото © Telegram / Управление делами Президента РФ

«Начиная с первой поездки ансамбля «Берёзка» в КНР в 1955 году, наше сотрудничество с этой удивительной страной было почти ежегодным. Артисты ансамбля встречались как с поклонниками, так и с профессиональным сообществом для обмена опытом и проведения мастер-классов. Тем ценнее для нас приглашение впервые выступить на крупнейшем молодёжном фестивале искусств, где мы сможем показать русскую культуру и русский танец интернациональному составу зрителей», — отметила директор ансамбля Татьяна Сельгмяэ.