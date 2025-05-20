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20 мая, 19:09

«Цэ просто дно»: Бодибилдера сняли с соревнований на Кубок Украины после выступления под русский рэп

Бодибилдера сняли с Кубка Украины после выступления под русский рэп

X/ babaikit

X/ babaikit

Во Львове разгорелся скандал на Кубке Украины по бодибилдингу — одного из участников дисквалифицировали за выступление под русскоязычную песню, сообщила пресс-служба Федерации бодибилдинга Незалежной. Видео с турнира быстро разошлось в соцсетях и вызвало волну возмущения.

Выступление украинского спортсмена под русский рэп. Видео © X/ babaikit

«Приносим свои искренние извинения за ситуацию, которая возникла во время произвольной программы одного из участников, когда в эфире прозвучала русскоязычная музыкальная композиция», — оперативно извинилась Федерация бодибилдинга Украины.

Результаты спортсмена аннулировали. В регламент соревнований срочно внесли изменения — теперь выступать под русские треки официально запрещено.

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Это далеко не первый случай наказания на Украине за русскую музыку. Так, в Киеве на мать 12-летнего школьника составили административный протокол за то, что её сын слушал русскоязычные песни на улице.

Милена Скрипальщикова
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