«Цэ просто дно»: Бодибилдера сняли с соревнований на Кубок Украины после выступления под русский рэп

Во Львове разгорелся скандал на Кубке Украины по бодибилдингу — одного из участников дисквалифицировали за выступление под русскоязычную песню, сообщила пресс-служба Федерации бодибилдинга Незалежной. Видео с турнира быстро разошлось в соцсетях и вызвало волну возмущения.

Выступление украинского спортсмена под русский рэп. Видео © X/ babaikit

«Приносим свои искренние извинения за ситуацию, которая возникла во время произвольной программы одного из участников, когда в эфире прозвучала русскоязычная музыкальная композиция», — оперативно извинилась Федерация бодибилдинга Украины.

Результаты спортсмена аннулировали. В регламент соревнований срочно внесли изменения — теперь выступать под русские треки официально запрещено.