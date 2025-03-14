Королева бодибилдинга сгорела за 8 месяцев от страшной болезни под Волгоградом

Известная бодибилдерша, тренер и чемпионка Светлана Чудиновских умерла в Волгоградской области на 48-м году жизни после восьми месяцев борьбы с онкологией. Об этом сообщается V1.ru со ссылкой на семью спортсменки.

Женщина скончалась в городе Волжском. В прошлом году у неё обнаружили рак поджелудочной железы.

Светлана Чудиновских. Фото © VK / Светлана Чудиновских

«Она очень хорошая сестра, жена, мама. У неё сын, ему 21 год. Она помогала и детям, и животным, проводила бесплатно тренировки в детском доме. Вчера (11 марта) в 7:45 она умерла», — поделилась сестра Светланы Виктория, добавив, что Светлана очень надеялась на выздоровление.

По профессии Светлана была экономистом, но отдала себя спорту. Она занималась шейпингом, пилатесом, бодибилдингом, затем выучилась на тренера и открыла собственную студию. Церемония прощания запланирована на 14 марта.