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14 марта, 11:37

Королева бодибилдинга сгорела за 8 месяцев от страшной болезни под Волгоградом

Бодибилдерша Светлана Чудиновских умерла от рака на 48-м году жизни в Волжском

Светлана Чудиновских. Обложка © VK / Светлана Чудиновских

Светлана Чудиновских. Обложка © VK / Светлана Чудиновских

Известная бодибилдерша, тренер и чемпионка Светлана Чудиновских умерла в Волгоградской области на 48-м году жизни после восьми месяцев борьбы с онкологией. Об этом сообщается V1.ru со ссылкой на семью спортсменки.

Женщина скончалась в городе Волжском. В прошлом году у неё обнаружили рак поджелудочной железы.

Светлана Чудиновских. Фото © VK / Светлана Чудиновских

Светлана Чудиновских. Фото © VK / Светлана Чудиновских

«Она очень хорошая сестра, жена, мама. У неё сын, ему 21 год. Она помогала и детям, и животным, проводила бесплатно тренировки в детском доме. Вчера (11 марта) в 7:45 она умерла», — поделилась сестра Светланы Виктория, добавив, что Светлана очень надеялась на выздоровление.

По профессии Светлана была экономистом, но отдала себя спорту. Она занималась шейпингом, пилатесом, бодибилдингом, затем выучилась на тренера и открыла собственную студию. Церемония прощания запланирована на 14 марта.

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Николай Рюмин
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