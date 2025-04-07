«Много общего»: Китайский дирижёр выступил за популяризацию русской музыки в КНР

Китайский дирижёр и композитор Густав Мак Калок, возглавляющий Global Symphony Orchestra, считает, что между русской и китайской народной музыкой существует значительное сходство. Он также выразил мнение, что в Китае следует активнее знакомить публику с русской музыкой, включая классические произведения.

«Я бы хотел, чтобы в Китае звучало больше русской музыки. Сейчас Россия и Китай — большие друзья, но дело не только в политике. Я чувствую, что между русскими и китайцами много общего», — приводит ТАСС слова музыканта.

Калок подчеркнул, что существует большая разница межу русским, китайским и европейскими языками. Однако есть общий язык, и это народная музыка. По его словам, русские и китайские народные песни похожи тем, что звучат в миноре, а не в мажоре. Дирижёр добавил, что в русской музыке, как и в китайской, много оттенков, цвета и эмоций.

На мероприятии, где дирижировал Калок, была исполнена Рапсодия на тему Паганини Сергея Рахманинова, «Воспоминание о дорогом месте» Петра Чайковского, Вальс №2 Дмитрия Шостаковича, а также «Половецкие пляски» Александра Бородина. Концерт проходил 6 апреля в Hong Kong City Hall.