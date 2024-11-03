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3 ноября, 05:00

Музыка, фильмы и искусство: Русская культура захватила сердца жителей Кувейта

Директор CAP Kuwait Варданян: Русская культура пользуется уважением в Кувейте

Русская культура нашла отклик в сердцах жителей Кувейта. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tramp57

Русская культура нашла отклик в сердцах жителей Кувейта. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tramp57

Общество Кувейта с уважением и признанием относится к русской культуре, рассказала в интервью Life.ru директор музея современного искусства Contemporary Art Platform (CAP) Kuwait Офелия Варданян. По её словам, жители страны желают ещё сильнее приобщиться к этому национальному явлению.

Я глубоко ценю русских и советских композиторов, кинематографистов, авторов и художников, так как выросла в Москве, в России. Мой культурный вкус сформирован под влиянием русской и советской культуры, которые остаются сильным влиянием в моей жизни.

Офелия Варданян

Директор CAP Kuwait

Я глубоко ценю русских и советских композиторов, кинематографистов, авторов и художников, так как выросла в Москве, в России. Мой культурный вкус сформирован под влиянием русской и советской культуры, которые остаются сильным влиянием в моей жизни.
Я глубоко ценю русских и советских композиторов, кинематографистов, авторов и художников, так как выросла в Москве, в России. Мой культурный вкус сформирован под влиянием русской и советской культуры, которые остаются сильным влиянием в моей жизни.

Варданян подчеркнула, что частично запрос кувейтцев удовлетворяет CAP Kuwait. В галерее музея собраны работы современных российских художников, таких как Игорь Тишин и Лилия Нур, а библиотека содержит разнообразную литературу о великих деятелях искусства, например, о Василии Кандинском. Также на базе музея еженедельно проходят показы фильмов российских и советских режиссёров, которые после становятся предметом уютных дискуссий.

«Недавно мы показали фильм Андрея Тарковского «Зеркало», который вызвал большой интерес у кувейтской аудитории, активно участвовавшей в обсуждениях и с нетерпением ожидающей будущих показов фильмов Тарковского. Музыка известных российских композиторов, таких как Чайковский и Шостакович, также звучит на различных мероприятиях в Кувейте, что ещё больше обогащает культурный ландшафт», — резюмировала Варданян.

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О величии русской культуры недавно заявил и музыкальный продюсер Юрий Бардаш, который после начала СВО переехал из Киева в Москву и уже получил паспорт с двуглавым орлом. По его словам «локальный украинский маленький мирок» никогда не заменит огромную многонациональную русскую культуру.

Илья Пушкарев
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