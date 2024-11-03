Музыка, фильмы и искусство: Русская культура захватила сердца жителей Кувейта

Общество Кувейта с уважением и признанием относится к русской культуре, рассказала в интервью Life.ru директор музея современного искусства Contemporary Art Platform (CAP) Kuwait Офелия Варданян. По её словам, жители страны желают ещё сильнее приобщиться к этому национальному явлению.

Я глубоко ценю русских и советских композиторов, кинематографистов, авторов и художников, так как выросла в Москве, в России. Мой культурный вкус сформирован под влиянием русской и советской культуры, которые остаются сильным влиянием в моей жизни. Офелия Варданян Директор CAP Kuwait

Варданян подчеркнула, что частично запрос кувейтцев удовлетворяет CAP Kuwait. В галерее музея собраны работы современных российских художников, таких как Игорь Тишин и Лилия Нур, а библиотека содержит разнообразную литературу о великих деятелях искусства, например, о Василии Кандинском. Также на базе музея еженедельно проходят показы фильмов российских и советских режиссёров, которые после становятся предметом уютных дискуссий.

«Недавно мы показали фильм Андрея Тарковского «Зеркало», который вызвал большой интерес у кувейтской аудитории, активно участвовавшей в обсуждениях и с нетерпением ожидающей будущих показов фильмов Тарковского. Музыка известных российских композиторов, таких как Чайковский и Шостакович, также звучит на различных мероприятиях в Кувейте, что ещё больше обогащает культурный ландшафт», — резюмировала Варданян.