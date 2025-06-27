Умер лауреат «Оскара» и автор саундтрека к «Миссии невыполнима» Лало Шифрин

Аргентино-американский композитор Лало Шифрин, лауреат «Оскара», скончался в возрасте 93 лет. Причиной смерти стали осложнения от пневмонии. Об этом сообщает журнал Deadline, ссылаясь на сына композитора, сценариста и режиссера Райана Шифрина.

Лало Шифрин прославился благодаря культовой мелодии для фильма «Миссия невыполнима» (1996). Эта композиция стала ключевой частью всей франшизы и звучала в последующих фильмах. За работу композитор получил две премии «Грэмми» из пяти номинаций и три номинации на «Эмми» из четырёх.

Шифрин начал карьеру в 1955 году в Буэнос-Айресе в роли джазового пианиста. За семь десятилетий творчества он создал более ста саундтреков для фильмов и 120 классических произведений, включая пять симфоний.