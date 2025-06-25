Снимавшийся в «Санта-Барбаре» актёр Джо Маринелли умер от страшной болезни

В возрасте 68 лет ушёл из жизни американский актёр Джо Маринелли, который был известен зрителям по ролям в сериалах «Санта-Барбара» и «Доктор Хаус». Как пишет издание People, причиной смерти стал рак желудка.

По информации агента артиста Джули Смит, на протяжении нескольких лет Маринелли боролся с онкологическими заболеваниями горла и желудка. Он скончался своём доме, расположенном в Бербанке (Калифорния).

Актёр родился в штате Коннектикут 21 января в 1957 году в итальянской семье. Когда ему исполнилось четыре года, переехал вместе с родителями в Южную Калифорнию. Актёрское образование Джо получил в Лондоне в Университете Лойола Мэримаунт и Королевской академии драматического искусства. Окончив учреждение, он вернулся в США, где выступал в местных постановках. А в середине 1980-х ему удалось пробиться в кино.

Российские зрители его знают благодаря съёмкам в легендарном сериале «Санта-Барбара», где он сыграл мафиози Банни Тальятти. За данную роль Маринелли удостоили премии издания Soap Opera Digest в номинации «Выдающийся комический актёр». Вместе с тем он принимал участие в лентах «Скорая помощь», «Доктор Хаус» и «Отчаянные домохозяйки».