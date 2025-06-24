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24 июня, 13:30

Советский актёр из фильмов «Звезда надежды» и «Всадник, которого ждут» умер в 88 лет

Советский актёр Гуж Манукян умер в 88 лет

Гуж Манукян. Обложка © Wikipedia / Արմինե Ավագյան

Гуж Манукян. Обложка © Wikipedia / Արմինե Ավագյան

В возрасте 88 лет ушел из жизни советский и армянский актёр Гуж Манукян, настоящее имя которого Гурген Араксманян. Обстоятельства его смерти, а также сведения о прощальной церемонии и похоронах, остаются неизвестными.

«С глубоким прискорбием сообщаем о кончине народного артиста Гужа Манукяна. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении союза театральных деятелей Армении.

Манукян родился в 1937 году в Ленинакане (Гюмри), получил актёрское образование в Ереване и с 1967 года служил в Ереванском академическом театре драмы имени Капланяна. В 1980 году он был удостоен звания «Народный артист Армянской ССР». Его фильмография насчитывает более 20 картин, включая известные фильмы «Звезда надежды», «Песнь прошедших дней» и «Всадник, которого ждут».
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Ранее сообщалось, что заслуженный артист России и участник группы «АукцЫон» Юрий Парфёнов умер на 80-м году жизни. Причиной смерти стала онкология — с болезнью музыкант боролся на протяжении трёх лет.

Наталья Демьянова
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