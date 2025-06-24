«Безусловный талант»: В театре Моссовета простились с Валентиной Талызиной

В Государственном академическом театре имени Моссовета сегодня прошла гражданская панихида по народной артистке РСФСР Валентине Талызиной. На главной сцене театра собрались коллеги и близкие, а к зданию пришло множество поклонников с охапками цветов, чтобы проститься с любимой актрисой.

В Москве простились с Валентиной Талызиной. Видео © Life.ru

«Ушла от нас замечательная актриса. Прямой, искренний, поэтому нелёгкий человек. Потому что искренний, но талант, безусловный талант. Её слова всегда можно было воспринимать как суд талантливого, прямого человека», — произнёс в прощальной речи режиссёр Андрей Кончаловский.









