«Безусловный талант»: В театре Моссовета простились с Валентиной Талызиной
В Москве простились с народной артисткой РСФСР Валентиной Талызиной
Прощание с актрисой Валентиной Талызиной в Москве. Обложка © Life.ru
В Государственном академическом театре имени Моссовета сегодня прошла гражданская панихида по народной артистке РСФСР Валентине Талызиной. На главной сцене театра собрались коллеги и близкие, а к зданию пришло множество поклонников с охапками цветов, чтобы проститься с любимой актрисой.
В Москве простились с Валентиной Талызиной. Видео © Life.ru
«Ушла от нас замечательная актриса. Прямой, искренний, поэтому нелёгкий человек. Потому что искренний, но талант, безусловный талант. Её слова всегда можно было воспринимать как суд талантливого, прямого человека», — произнёс в прощальной речи режиссёр Андрей Кончаловский.
В фойе театра в память о выдающейся артистке развернулась экспозиция фотографий. На снимках отражены её наиболее яркие роли в спектаклях, среди которых «Мамаша Кураж и её дети», «Васса», «Пиковая дама» и «Волки и овцы». Вскоре после этого в храме Словущего состоится отпевание, после чего народная артистка РСФСР будет похоронена на Ваганьковском кладбище.
О смерти Талызиной стало известно 21 июня — Валентина Илларионовна скончалась на 91-м году жизни после продолжительной болезни. Причина смерти — онкология, с которой она боролась на протяжении последнего года жизни. На протяжении всего лечения артистка стойко боролась с недугом, хотя и часто жаловалась на плохое самочувствие. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью актрисы. Также о ней высказались актёр Владимир Машков, худрук театра Моссовета Евгений Марчелли и польская актриса Барбара Брыльска.