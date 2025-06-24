«Для меня она останется живой»: Звезда «Сватов» будет скучать по «убойным анекдотам» от Талызиной

Народный артист России, актер театра и кино Анатолий Васильев поделился тёплыми воспоминаниями об актрисе Валентине Талызиной, с которой они больше 20 лет прослужили на сцене театра Моссовета. Артистов связывали не только работа над совместными спектаклями, но и крепкая дружба. Васильев отказывается верить, что Валентины Илларионовны больше нет, ведь она всегда казалась ему воплощением самой жизни.

« Мне не верится. Ведь когда много лет работаешь на сцене с человеком, который сохранил школу [Юрия] Завадского... Для меня она всегда останется живой. У нее всегда для меня были три анекдота, убойных совершенно, поэтому говорить о ней в прошлом очень тяжело. Ведь это прошлое сделало нас теми, кто мы сейчас есть», — признался в беседе с Life.ru Васильев, известный зрителю по комедийному сериалу «Сваты» и фильму «Экипаж».