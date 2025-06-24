«Для меня она останется живой»: Звезда «Сватов» будет скучать по «убойным анекдотам» от Талызиной
Анатолий Васильев будет скучать по «убойным анекдотам» от Талызиной
Народный артист России, актер театра и кино Анатолий Васильев поделился тёплыми воспоминаниями об актрисе Валентине Талызиной, с которой они больше 20 лет прослужили на сцене театра Моссовета. Артистов связывали не только работа над совместными спектаклями, но и крепкая дружба. Васильев отказывается верить, что Валентины Илларионовны больше нет, ведь она всегда казалась ему воплощением самой жизни.
Анатолия Васильева и Валентину Талызину связывала крепкая дружба и работа на сцене театра Моссовета. Видео © Life.ru
« Мне не верится. Ведь когда много лет работаешь на сцене с человеком, который сохранил школу [Юрия] Завадского... Для меня она всегда останется живой. У нее всегда для меня были три анекдота, убойных совершенно, поэтому говорить о ней в прошлом очень тяжело. Ведь это прошлое сделало нас теми, кто мы сейчас есть», — признался в беседе с Life.ru Васильев, известный зрителю по комедийному сериалу «Сваты» и фильму «Экипаж».
Life.ru уже сообщал, что сегодня в Москве проходит церемония прощания с народной артисткой РСФСР Валентиной Талызиной. Гражданская панихида организована на основной сцене Государственного академического театра имени Моссовета. Проводить актрису в последний путь пришли десятки людей. После церемонии Талызину похоронят на Ваганьковском кладбище.
О смерти Талызиной стало известно 21 июня — Валентина Илларионовна скончалась на 91-м году жизни после продолжительной болезни.
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