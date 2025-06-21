Умерла актриса Валентина Талызина

Скончалась народная артистка России Валентина Талызина. Об этом сообщил Театр Моссовета. Ей было 90 лет.

«Театр Моссовета с глубочайшим прискорбием сообщает, что сегодня, 21 июня 2025 года, не стало народной артистки России Валентины Илларионовны Талызиной», — говорится в сообщении.

Как отметили в театре, легенда сцены и экрана Валентина Талызина безраздельно посвятила себя искусству, завоевав любовь миллионов. Её долгий творческий путь в Театре Моссовета, куда она пришла сразу после ГИТИСа в 1968 году, отмечен более чем 40 главными ролями. Почти сотня кино- и телеработ сделали её узнаваемой для нескольких поколений зрителей.

Широкая эрудиция и глубокое знание литературы вдохновили актрису на создание поэтических программ, с которыми она гастролировала по России и за рубежом. Её голос звучал и на радио – в чтении стихов, прозы и радиоспектаклях.

На сцене родного театра, под руководством мастеров Завадского и Анисимовой-Вульф (ее учителей), Талызина создала галерею ярких образов: от шекспировской Анны Пейдж до брехтовской Мамаши Кураж, от героинь Островского и Достоевского до персонажей современной и зарубежной драматургии (Уильямс, Зорин, Штейн, Росеб, Запольская, Сухово-Кобылин). До последних дней она оставалась ведущей актрисой театра, блистательно воплощая хрестоматийные роли вроде Мурзавецкой ("Волки и овцы") и Графини ("Пиковая дама").

Свой 90-летний юбилей 22 января 2025 года Валентина Илларионовна встретила на сцене Театра Моссовета в роли Графини ("Волки и овцы"), окруженная родными, коллегами, друзьями и бурными овациями зрителей.

«Коллектив Театра Моссовета выражает искренние соболезнования родным и близким Валентины Илларионовны. Уход из жизни Валентины Илларионовны Талызиной – огромная утрата для российского искусства и невосполнимая потеря для нашего театра», — заявили в театре.

Кинозрителям Валентина Талызина известна по ролям в фильмах «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», «Старики-разбойники», «Афоня», «Женитьба», «Уроки французского», «После дождичка в четверг», «Зигзаг удачи», «Гений», «Приморский бульвар», «Большая перемена», «Гостья из будущего», а также телесериалах «Достоевский», «Линии судьбы», «9 месяцев», «Предчувствие». Также она озвучивала маму Дяди Фёдора в мультфильме «Простоквашино».

Информация о прощании будет сообщена дополнительно