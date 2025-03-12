У звезды «Иронии судьбы» Валентины Талызиной обнаружили рак

У актрисы Валентины Талызиной, звезды фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», обнаружили рак. Согласно информации SHOT, её состояние резко ухудшилось, и ей понадобилась срочная помощь врачей.

Народная артистка РСФСР самостоятельно вызвала медиков на дом. Валентина Илларионовна жаловалась на сильную тошноту и боли в теле, которые беспокоили её несколько дней. В ходе осмотра врачи выявили, что ухудшение связано с онкологическим заболеванием. Ей поставили диагноз рак поджелудочной железы. В настоящее время актриса получает амбулаторное лечение.

Роль Вали, подруги Нади, исполненная Валентиной Талызиной в фильме «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» (1975). Фото kino-teatr.ru

Многие зрители знают Валентину Талызину по ролям в таких фильмах, как «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», «Зигзаг удачи», «Афоня», «Женитьба» и «Гостья из будущего».