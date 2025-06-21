Стала известна причина смерти Валентины Талызиной
Народная артистка РСФСР Валентина Талызина скончалась от онкологии
Обложка © РИА Новости / Евгения Новоженина
Скорбная весть потрясла мир отечественного кинематографа: на 91-м году жизни скончалась народная артистка РСФСР Валентина Талызина, чьи образы стали символом целой эпохи. Смерь наступила из-за онкологического заболевания, сообщает SHOT.
Весной этого года у 90-летней Валентины Илларионовны был диагностирован рак поджелудочной железы, после того как она обратилась за помощью с жалобами на сильную тошноту и боли. Последние месяцы актриса провела дома, борясь с тяжёлым недугом. Сегодня утром её не стало.
Ранее Life.ru сообщал о смерти народной артистки Валентины Талызиной. Она навсегда останется в памяти зрителей благодаря незабываемым ролям в таких культовых картинах, как «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», «Афоня» и «Гостья из будущего».