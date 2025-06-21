Иран и Израиль
ПМЭФ
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 июня, 09:23

Стала известна причина смерти Валентины Талызиной

Народная артистка РСФСР Валентина Талызина скончалась от онкологии

Обложка © РИА Новости / Евгения Новоженина

Обложка © РИА Новости / Евгения Новоженина

Скорбная весть потрясла мир отечественного кинематографа: на 91-м году жизни скончалась народная артистка РСФСР Валентина Талызина, чьи образы стали символом целой эпохи. Смерь наступила из-за онкологического заболевания, сообщает SHOT.

Весной этого года у 90-летней Валентины Илларионовны был диагностирован рак поджелудочной железы, после того как она обратилась за помощью с жалобами на сильную тошноту и боли. Последние месяцы актриса провела дома, борясь с тяжёлым недугом. Сегодня утром её не стало.

Умер создатель противоракетной системы Москвы Яков Безель
Умер создатель противоракетной системы Москвы Яков Безель

Ранее Life.ru сообщал о смерти народной артистки Валентины Талызиной. Она навсегда останется в памяти зрителей благодаря незабываемым ролям в таких культовых картинах, как «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», «Афоня» и «Гостья из будущего».

Владимир Озеров
  • Новости
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar