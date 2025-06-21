Стала известна причина смерти Валентины Талызиной

Весной этого года у 90-летней Валентины Илларионовны был диагностирован рак поджелудочной железы, после того как она обратилась за помощью с жалобами на сильную тошноту и боли. Последние месяцы актриса провела дома, борясь с тяжёлым недугом. Сегодня утром её не стало.