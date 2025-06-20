Умер создатель противоракетной системы Москвы Яков Безель

На 87-м году жизни скончался академик Яков Безель — генеральный конструктор системы ПВО Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе Академии наук авиации и воздухоплавания. Ему было 86 лет.

«Выдающийся учёный, он внёс огромный вклад в российскую науку и обороноспособность государства. Яков Владимирович был не только одаренным конструктором, но и талантливым преподавателем, вырастившим целое поколение неординарно мыслящих учёных», — говорится в сообщении.

По данным SHOT, причина смерти — продолжительная тяжёлая болезнь, он боролся с онкологией.

Академик возглавлял создание Единой автоматизированной радиолокационной системы Федеральной системы разведки и контроля воздушного пространства, а также автоматизированной радиотехнической системы для пограничных войск России. Кроме того, он участвовал в разработке командно-сигнальной системы воздушно-космической обороны.

Яков Безель родился 30 июня 1938 года в Москве. В 1961 году он окончил факультет автоматики, телемеханики и вычислительной техники Московского энергетического института. Свою карьеру начал в НИИ-5 — головном институте по созданию автоматизированной системы ПВО страны.

Безель был лауреатом Государственной премии и премии Правительства РФ, награждён орденом «Знак Почёта». Концерн ВКО «Алмаз-Антей», где он работал до последнего, выразил соболезнования родным и близким академика.