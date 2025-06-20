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20 июня, 09:39

Российский музыкант умер в 34 года во время пробежки

34-летний участник группы «ДФЮ» Демидов умер в 34 года на пробежке в Тольятти

Александр Демидов. Обложка © VK / Александр Демидов

Александр Демидов. Обложка © VK / Александр Демидов

В Тольятти скончался гитарист, автор песен и участник группы «ДФЮ» Александр Демидов. Ему было 34 года. Об этом рассказала в соцсети VK сестра музыканта Марина Орлова. По её словам, брат отправился на пробежку весте с отцом и племянником, однако в лесу у него случился сердечный приступ.

«Сердце моего брата Саши остановилось в лесу на беговой дорожке. Всего несколько минут – и всё… Ему было 34. Все способы реанимирования оказались бесполезны», — написала женщина.

В день смерти Демидов приехал в гости к родителям, чтобы поздравить их с годовщиной свадьбы. Он успел подарить матери цветы, а также принять участие в семейном застолье. В музыкальном коллективе «ДФЮ» подтвердили информацию о смерти коллеги. Там назвали Демидова очень светлым и добрым «участником их банды», а также отметили его талант и большие перспективы в музыкальной карьере.

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Татьяна Миссуми
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