Стало известно, какое наследство оставила звезда фильма «Любовь и голуби» Тенякова
Дочери Натальи Теняковой достанется в наследство квартира на Арбате и дача
Обложка © ТАСС / Геодакян Артем
Народная артистка РФ Наталья Тенякова скончалась на 81-м году жизни. Актриса оставила после себя элитную недвижимость в Москве, которая перейдёт её единственной дочери.
Согласно данным kp.ru, трёхкомнатная квартира в Гагаринском переулке была куплена Теняковой ещё в начале 90-х. Актриса приобрела её по просьбе дочери Дарьи, желавшей жить ближе к школе. На объявление о продаже жилья на Арбате обратила внимание сама Дарья Юрская. В итоге Тенякова обменяла свою квартиру в доме для вахтанговцев на Дорогомиловской улице на новый вариант.
Сейчас цена квадратного метра в этом районе достигает 900 тысяч рублей, а значит, трёхкомнатная квартира может оцениваться примерно в 90 миллионов рублей. Помимо московской недвижимости, у актрисы остался загородный дом под Ногинском, в 50 км от столицы, где она жила в последние годы. Подобные дачи в этой локации стоят в среднем 4 миллиона рублей.
Напомним, на 81-м году жизни умерла народная артистка России Наталья Тенякова. Она скончалась во сне от острой сердечной недостаточности. Прощание с актрисой пройдёт 20 июня в МХТ имени Чехова. Популярность Теняковой принесла роль милой и запоминающейся бабы Шуры в любимой многими комедии «Любовь и голуби». Однако фильмография актрисы не ограничивается этим ярким образом. Она также снималась в картинах «Зелёная карета», детективном сериале «Следствие ведут ЗнаТоКи», исторической драме «Гроза над Белой», экранизации романа «Отцы и дети» и в фильме «Француз».