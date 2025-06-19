Стало известно, какое наследство оставила звезда фильма «Любовь и голуби» Тенякова

Народная артистка РФ Наталья Тенякова скончалась на 81-м году жизни. Актриса оставила после себя элитную недвижимость в Москве, которая перейдёт её единственной дочери.

Согласно данным kp.ru, трёхкомнатная квартира в Гагаринском переулке была куплена Теняковой ещё в начале 90-х. Актриса приобрела её по просьбе дочери Дарьи, желавшей жить ближе к школе. На объявление о продаже жилья на Арбате обратила внимание сама Дарья Юрская. В итоге Тенякова обменяла свою квартиру в доме для вахтанговцев на Дорогомиловской улице на новый вариант.