Стали известны дата и место прощания со звездой фильма «Любовь и голуби» Теняковой

Прощание с народной артисткой России Натальей Теняковой пройдёт в Московском Художественном театре имени А.П. Чехова. Об этом сообщили в пресс-службе театра.

По данным ТАСС, на Троекуровском кладбище предадут земле прах Теняковой. Она будет похоронена рядом со своим мужем — народным артистом РСФСР Сергеем Юрским.