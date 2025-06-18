Стали известны дата и место прощания со звездой фильма «Любовь и голуби» Теняковой
Прощание с актрисой Теняковой состоится 20 июня в МХТ имени Чехова
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Прощание с народной артисткой России Натальей Теняковой пройдёт в Московском Художественном театре имени А.П. Чехова. Об этом сообщили в пресс-службе театра.
Проститься с актрисой можно будет в пятницу, 20 июня. В 11 утра в МХТ имени Чехова (Камергерский переулок, 3) начнётся гражданская панихида. Затем церемония прощания переместится в ритуальный зал ЦКБ № 1 (ул. Маршала Тимошенко, 25).
По данным ТАСС, на Троекуровском кладбище предадут земле прах Теняковой. Она будет похоронена рядом со своим мужем — народным артистом РСФСР Сергеем Юрским.
Напомним, сегодня на 81-м году жизни умерла народная артистка России Наталья Тенякова. Она скончалась во сне от острой сердечной недостаточности. Тенякова наиболее известна по роли бабы Шуры в фильме «Любовь и голуби». Также она сыграла в фильмах «Зелёная карета», «Следствие ведут ЗнаТоКи», «Гроза над Белой», «Отцы и дети», «Француз».