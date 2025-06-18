«Золотое сердце»: Оля из фильма «Любовь и голуби» рассказала о съёмках с лучезарной Теняковой
Актриса Сизоненко назвала покойную Тенякову человеком с золотым сердцем
Наталья Тенякова, Янина Лисовская, Лада Сизоненко, Нина Дорошина. Кадр из фильма «Любовь и голуби». Обложка © kinopoisk / Кадр из фильма «Любовь и голуби» / Режиссёр Владимир Меньшов
Актриса Лада Сизоненко, сыгравшая младшую дочь Кузякиных в культовой комедии «Любовь и голуби», поделилась в беседе с Life.ru воспоминаниями о своей коллеге Наталье Теняковой, ушедшей из жизни 18 июня.
Конечно, у неё золотое сердце. И они очень любили друг друга с Сергеем Юрьевичем. Это было видно даже на съёмочной площадке. Помимо того что это в кино, они говорили, что это было видно между ними, прям какой-то свет такой божественный, когда они разговаривали друг с другом, там, во время репетиции или когда просто смотрели друг на друга.
Лада с теплотой вспомнила, как Тенякова по-матерински заботилась о ней во время съёмок, оставив только самые светлые и солнечные воспоминания. Особое впечатление на актрису произвела трансформация Теняковой в образ бабы Шуры. Сизоненко поделилась, что поначалу никто на площадке не мог поверить, что молодая, элегантная женщина 39 лет — это та самая «старушка». Наталья, всегда свежая и лучезарная, с трудом сдерживала смех под тяжёлым гримом, который мог треснуть от её заразительного хохота. Процесс гримировки, включавший поролоновые накладки, превращал её в пожилую героиню прямо на глазах, вызывая у коллег искреннее восхищение.
«Наталья Тенякова — потрясающая актриса, гигант кино. Очень жаль, что её нет с нами», — заключила актриса.
Напомним, сегодня на 81-м году жизни умерла народная артистка России, вдова актёра Сергея Юрского Наталья Тенякова. Она умерла во сне от острой сердечной недостаточности. Одной из самых любимых стала её роль бабы Шуры в фильме «Любовь и голуби» — в картине Владимира Меньшова она снялась вместе с супругом Сергеем Юрским.