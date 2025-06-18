«Золотое сердце»: Оля из фильма «Любовь и голуби» рассказала о съёмках с лучезарной Теняковой

Конечно, у неё золотое сердце. И они очень любили друг друга с Сергеем Юрьевичем. Это было видно даже на съёмочной площадке. Помимо того что это в кино, они говорили, что это было видно между ними, прям какой-то свет такой божественный, когда они разговаривали друг с другом, там, во время репетиции или когда просто смотрели друг на друга.