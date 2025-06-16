Умер сын основателей косметической компании Estee Lauder Леонард Лаудер

14 июня на 93-м году жизни скончался Леонард Лаудер, сын основателей знаменитой косметической компании Estee Lauder. О его смерти на следующий день сообщили в пресс-релизе.

«Его теплота и забота оставили след в нашей компании, отрасли и, конечно же, в нашей семье», – заявил его сын Уильям.

Леонард Лаудер родился в 1933 году в Нью-Йорке и был старшим сыном Эсте и Джозефа Лаудеров. Он получил образование в Высшей научной школе Бронкса, Уортонской школе бизнеса и Школе бизнеса Колумбийского университета, а также служил лейтенантом в ВМС США, где был отмечен наградой «Выдающиеся выпускники».

С 1958 года Лаудер активно работал в семейном бизнесе и сыграл ключевую роль в превращении Estee Lauder в мультибрендового гиганта. В 1995 году он вывел компанию на биржу и занимал пост генерального директора до 1999 года, а затем был председателем правления до 2009 года.

Леонард Лаудер также курировал запуск и приобретение таких брендов, как MAC, Clinique, Tom Ford Beauty, Bobbi Brown и Jo Malone. По оценкам Bloomberg в июне 2025 года, его состояние составляло $15,6 млрд. Кроме того, он был известен своей коллекцией картин эпохи кубизма, включая 33 работы Пабло Пикассо, которые он передал в дар нью-йоркскому Метрополитен-музею в 2014 году.