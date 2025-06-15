Мукбанг-блогерша Маришка Майонезик умерла в 28 лет из-за панкреатита

Причиной смерти женщины стал острый панкреатит, вызвавший отказ поджелудочной железы. В комментариях к последнему видео подписчики мукбангерши пишут, что Кузьменко не стало ещё 9 июня. У Марины остался пятилетний сын Даниил, которого она нередко показывала в своих роликах. У неё было более 200 тысяч подписчиков. Информацию о смерти блогерши подтвердили её сёстры в соцсетях и попросили их не беспокоить в это тяжёлое время.