Мукбанг-блогерша Маришка Майонезик умерла в 28 лет из-за панкреатита
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Мир фуд-блогинга потрясен: в 28 лет ушла из жизни Марина Кузьменко, известная своей многотысячной аудитории как Маришка Майонезик. Популярная мукбанг-блогерша скончалась в больнице Костромской области.
Причиной смерти женщины стал острый панкреатит, вызвавший отказ поджелудочной железы. В комментариях к последнему видео подписчики мукбангерши пишут, что Кузьменко не стало ещё 9 июня. У Марины остался пятилетний сын Даниил, которого она нередко показывала в своих роликах. У неё было более 200 тысяч подписчиков. Информацию о смерти блогерши подтвердили её сёстры в соцсетях и попросили их не беспокоить в это тяжёлое время.
Смерть мукбанг-блогеров скоро станет отдельным жанром, если ситуация никак не изменится. Причём большинство умирает в молодом возрасте. Недавно умер 24-летний блогер из Турции Эфекан Культур. Причина смерти — осложнения, вызванные ожирением. В прошлом году не стало китайской блогерши Пан Сяотин, которую еда просто разорвала изнутри. В свои 24 она весила под 200 кг.