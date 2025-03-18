Переедавший на камеру 24-летний блогер из Турции Культур умер от ожирения

Популярный на Западе 24-летний блогер из Турции Эфекан Культур, который регулярно переедал на камеру, умер от осложнений, связанных с ожирением. Об этом сообщило издание Turkiye Today.

Молодой человек скончался 7 марта после трёх месяцев в больнице. Культур снимал видео в стиле «мукбанг» для TikTok, поедая продукты в огромных количествах. Он прекратил трансляции, когда оказался прикованным к постели и начал страдать от пролежней и затруднённого дыхания.

Последний мукбанг в TikTok Культур публиковал 15 октября 2024 года. В этом видео юноша утверждал, что следит за уровнем соли в диете, и ел консервированные виноградные листья. В следующих роликах он уже не вставал с постели и не мог открыть глаза.

Правительство Турции отреагировало на трагическую гибель Культуры предупреждением о рисках таких видеороликов. В официальном заявлении говорится о том, что администрация президента Реджепа Тайипа Эрдогана разрабатывает законопроект, который ограничит доступ к социальным сетям для лиц младше 16 лет.