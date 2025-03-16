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Регион
16 марта, 06:07
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Блогер-женоненавистник Арсен Маркарян нарвался на проверку по статье о призывах к терроризму

Прокуратура проверяет блогера Маркаряна из-за призывов запускать БПЛА по России

Блогер и коуч Арсен Маркарян. Фото © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / arsenmarkaryan

Блогер и коуч Арсен Маркарян. Фото © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / arsenmarkaryan

Московская прокуратура проводит доследственную проверку из-за интервью, где блогер и коуч Арсен Маркарян призывает к терроризму в отношении россиян с использованием беспилотников. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«По факту высказываний Арсена Маркаряна начата доследственная проверка по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности», — уточнил собеседник агентства.

В январе этого года стало известно, что прокуратура Москвы завести уголовное дело против блогера Арсена Маркаряна о призывах к терроризму из-за интервью на YouTube, в котором он говорил, что нужно запускать беспилотники по жилым домам в России. Блогер и инфобизнесмен из Самары рассуждает в соцсетях в том числе о превосходстве мужчин над женщинами. На него на разных площадках подписаны порядка 500 тысяч человек.

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Андрей Бражников
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