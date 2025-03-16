Блогер-женоненавистник Арсен Маркарян нарвался на проверку по статье о призывах к терроризму

Московская прокуратура проводит доследственную проверку из-за интервью, где блогер и коуч Арсен Маркарян призывает к терроризму в отношении россиян с использованием беспилотников. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В январе этого года стало известно, что прокуратура Москвы завести уголовное дело против блогера Арсена Маркаряна о призывах к терроризму из-за интервью на YouTube, в котором он говорил, что нужно запускать беспилотники по жилым домам в России. Блогер и инфобизнесмен из Самары рассуждает в соцсетях в том числе о превосходстве мужчин над женщинами. На него на разных площадках подписаны порядка 500 тысяч человек.