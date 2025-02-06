Взрыв в ЖК «Алые паруса»
Авиакатастрофа в США
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 февраля, 08:31

На Урале задержали автора канала «Прекрасная Россия» по делу об экстремизме

РИАН: На Урале задержали автора YouTube-канала «Прекрасная Россия» Анисимова

Блогер Евгений Анисимов. Обложка © VK / Евгений Анисимов

Блогер Евгений Анисимов. Обложка © VK / Евгений Анисимов

Правоохранительные органы задержали в Екатеринбурге блогера Евгения Анисимова по делу о распространении экстремистских материалов. Об этом сообщили в полиции.

«Сегодня утром в Екатеринбурге задержан YouTube-блогер Евгений Анисимов. Предположительно, на ресурсах своего медиа-проекта «Прекрасная Россия» он распространил материалы экстремистской направленности», — приводит РИА «Новости» слова представителя полиции.

Собеседник агентства добавил, что основанием для возбуждения уголовного дела могли стать неоднократные оскорбительные высказывания блогера в адрес полицейских и граждан стран Средней Азии. Сейчас с задержанным проводятся следственные мероприятия.

В Санкт-Петербурге задержали двоих «блогеров» за оскорбления участника СВО
В Санкт-Петербурге задержали двоих «блогеров» за оскорбления участника СВО

А ранее Life.ru писал, что на блогера Арсена Маркаряна требуют завести дело за призывы к терроризму. В одном из интервью он призывал запускать беспилотники по жилым домам. Теперь блогеру грозит уголовка.

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Происшествия
  • Общество
  • Свердловская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar