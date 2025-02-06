На Урале задержали автора канала «Прекрасная Россия» по делу об экстремизме

Правоохранительные органы задержали в Екатеринбурге блогера Евгения Анисимова по делу о распространении экстремистских материалов. Об этом сообщили в полиции.

«Сегодня утром в Екатеринбурге задержан YouTube-блогер Евгений Анисимов. Предположительно, на ресурсах своего медиа-проекта «Прекрасная Россия» он распространил материалы экстремистской направленности», — приводит РИА «Новости» слова представителя полиции.

Собеседник агентства добавил, что основанием для возбуждения уголовного дела могли стать неоднократные оскорбительные высказывания блогера в адрес полицейских и граждан стран Средней Азии. Сейчас с задержанным проводятся следственные мероприятия.