В Санкт-Петербурге задержали двоих «блогеров» за оскорбления участника СВО

В Санкт-Петербурге задержали двух мужчин за оскорбления добровольца, ушедшего на СВО. Сотрудники центра по противодействию экстремизму наткнулись на скандальное видео и отреагировали. Об этом сообщает 78.ru.

Извинения оскорбивших бойца СВО. Видео © Telegram / Mash на Мойке

Сообщается, что 40-летний Александр работает кассиром в магазине. Его задержали в квартире на улице Асафьева, а его товарища, 35-летнего Павла, взяли в общежитии в промзоне «Фосфорит». Они прежде были судимы за тяжкие преступления и познакомились в лагерях.

Во время задержания они раскаялись в содеянном и заявили, что записали гневное видео под алкоголем и наркотиками. В распоряжении телеграм-канала Mash на Мойке появились кадры их извинений. Мужчины даже не предполагали, что их ждут такие последствия.