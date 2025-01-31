В Санкт-Петербурге задержали двоих «блогеров» за оскорбления участника СВО
В Санкт-Петербурге задержали двух мужчин за оскорбления добровольца, ушедшего на СВО. Сотрудники центра по противодействию экстремизму наткнулись на скандальное видео и отреагировали. Об этом сообщает 78.ru.
Извинения оскорбивших бойца СВО. Видео © Telegram / Mash на Мойке
Сообщается, что 40-летний Александр работает кассиром в магазине. Его задержали в квартире на улице Асафьева, а его товарища, 35-летнего Павла, взяли в общежитии в промзоне «Фосфорит». Они прежде были судимы за тяжкие преступления и познакомились в лагерях.
Во время задержания они раскаялись в содеянном и заявили, что записали гневное видео под алкоголем и наркотиками. В распоряжении телеграм-канала Mash на Мойке появились кадры их извинений. Мужчины даже не предполагали, что их ждут такие последствия.
Недавно женщина из Верхотурья Свердловской области оформила опеку над осиротевшем ребёнком, отец которого погиб на СВО. От частной военной компании она получила выплату на ребёнка размером более 5,3 млн рублей, а также 100 тысяч рублей на захоронение погибшего бойца. Однако все деньги опекунша растратила на свои хотелки.
Telegram / Mash на Мойке