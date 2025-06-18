Умерла баба Шура из фильма «Любовь и голуби»

На 81 году жизни умерла народная артистка России Наталья Тенякова. Об этом сообщили на сайте Московского художественного театра (МХТ) имени Чехова. Когда и где именно пройдёт прощание с артисткой — неизвестно, данная информация будет объявлена дополнительно.

«Великое горе: сегодня ночью ушла из жизни народная артистка России Наталья Максимовна Тенякова. Потеря фундаментальная, подкашивающая. Наталья Максимовна была столпом труппы Художественного театра, актрисой – природным явлением (научить играть, «как Тенякова», и даже описать её обаяние невозможно) и человеком предельно честным, настоящим во всём. Она задавала планку и в профессии, и в жизни, планку почти недостижимую, но необходимую как ориентир», – говорится в сообщении.