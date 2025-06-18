Умерла баба Шура из фильма «Любовь и голуби»
В возрасте 80 лет умерла народная артистка России Наталья Тенякова
На 81 году жизни умерла народная артистка России Наталья Тенякова. Об этом сообщили на сайте Московского художественного театра (МХТ) имени Чехова. Когда и где именно пройдёт прощание с артисткой — неизвестно, данная информация будет объявлена дополнительно.
«Великое горе: сегодня ночью ушла из жизни народная артистка России Наталья Максимовна Тенякова. Потеря фундаментальная, подкашивающая. Наталья Максимовна была столпом труппы Художественного театра, актрисой – природным явлением (научить играть, «как Тенякова», и даже описать её обаяние невозможно) и человеком предельно честным, настоящим во всём. Она задавала планку и в профессии, и в жизни, планку почти недостижимую, но необходимую как ориентир», – говорится в сообщении.
Актриса родилась в 1944 году и являлась выпускницей Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии. После окончания вуза она начала свою карьеру в Ленинградском театре имени Ленинского комсомола. В 1967 году актриса перешла в Ленинградский Большой драматический театр. С 1979 года Тенякова работала в Театре имени Моссовета, а в 1988 году присоединилась к труппе МХТ имени Чехова. В фильмографии актрисы значатся такие известные картины, как «Любовь и голуби», «Отцы и дети», «Гроза над Белой» и другие.
Ранее сообщалось, что в возрасте 75 лет из жизни ушёл заслуженный артист РСФСР, актёр Липецкого академического театра драмы имени Льва Толстого Михаил Янко. За свою жизнь артист сумел сыграл десятки ролей в спектаклях, например, «Похождения Остапа Бендера», «Последний срок», «Таланты и поклонники» «Живой труп» и другие.