Актёра фильма «Тёмные аллеи» нашли мёртвым в квартире в Москве

Ушёл из жизни советский и российский актёр и сценарист Вячеслав Богачёв, ему было 77 лет. По данным Telegram-канала SHOT, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность, развившаяся на фоне продолжительной болезни.

Тело артиста было обнаружено вчера в его квартире на Бакунинской улице в Москве.

Богачёв известен по десяткам ролей в кино и на телевидении, включая фильмы и сериалы «В круге первом», «Тёмные аллеи» (где он также выступил сценаристом и режиссёром), «Я тебя помню» и другие.