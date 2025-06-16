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16 июня, 08:16

Актёра фильма «Тёмные аллеи» нашли мёртвым в квартире в Москве

Российский актёр Вячеслав Богачёв умер в 77 лет от сердечной недостаточности

Вячеслав Богачёв. Обложка © kino-teatr

Вячеслав Богачёв. Обложка © kino-teatr

Ушёл из жизни советский и российский актёр и сценарист Вячеслав Богачёв, ему было 77 лет. По данным Telegram-канала SHOT, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность, развившаяся на фоне продолжительной болезни.

Тело артиста было обнаружено вчера в его квартире на Бакунинской улице в Москве.

Богачёв известен по десяткам ролей в кино и на телевидении, включая фильмы и сериалы «В круге первом», «Тёмные аллеи» (где он также выступил сценаристом и режиссёром), «Я тебя помню» и другие.

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Ранее сообщалось о смерти актёра Павла Ульянова, который снялся во множестве фильмов и сериалов: «Воровка», «Зверобой», «Каменская» и другие. Артисту был 61 год, причина смерти не называется. Последней ролью Ульянова стала роль шведского генерала в режиссёрской версии фильма «Слуга государев», вышедшей в 2022 году.

Наталья Афонина
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