ПМЭФ
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 июня, 07:24

Умерла во сне: Стала известна причина смерти актрисы Теняковой

SHOT: Причиной смерти актрисы Теняковой стала острая сердечная недостаточность

Народная артистка России Наталья Тенякова. Обложка © ТАСС / Артем Геодакян

Народная артистка России Наталья Тенякова. Обложка © ТАСС / Артем Геодакян

Сегодня ночью ушла из жизни народная артистка России Наталья Тенякова. По данным SHOT, причиной смерти 80-летней актрисы стала острая сердечная недостаточность.

Актриса умерла во сне. Как сообщили родственники, похороны пройдут на Троекуровском кладбище в Москве.

Актёра фильма «Тёмные аллеи» нашли мёртвым в квартире в Москве
Актёра фильма «Тёмные аллеи» нашли мёртвым в квартире в Москве

Напомним, сегодня на 81 году жизни умерла народная артистка России, вдова актёра Сергея Юрского Наталья Тенякова. Когда пройдёт прощание с артисткой — неизвестно, данная информация будет объявлена дополнительно. Одной из самых любимых стала её роль бабы Шуры в «Любовь и голуби», в картине Владимира Меньшова она снялась вместе с супругом Сергеем Юрским.

Оксана Попова
  • Новости
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar