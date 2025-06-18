Умерла во сне: Стала известна причина смерти актрисы Теняковой

Напомним, сегодня на 81 году жизни умерла народная артистка России, вдова актёра Сергея Юрского Наталья Тенякова. Когда пройдёт прощание с артисткой — неизвестно, данная информация будет объявлена дополнительно. Одной из самых любимых стала её роль бабы Шуры в «Любовь и голуби», в картине Владимира Меньшова она снялась вместе с супругом Сергеем Юрским.