Умерла во сне: Стала известна причина смерти актрисы Теняковой
SHOT: Причиной смерти актрисы Теняковой стала острая сердечная недостаточность
Народная артистка России Наталья Тенякова. Обложка © ТАСС / Артем Геодакян
Сегодня ночью ушла из жизни народная артистка России Наталья Тенякова. По данным SHOT, причиной смерти 80-летней актрисы стала острая сердечная недостаточность.
Актриса умерла во сне. Как сообщили родственники, похороны пройдут на Троекуровском кладбище в Москве.
Напомним, сегодня на 81 году жизни умерла народная артистка России, вдова актёра Сергея Юрского Наталья Тенякова. Когда пройдёт прощание с артисткой — неизвестно, данная информация будет объявлена дополнительно. Одной из самых любимых стала её роль бабы Шуры в «Любовь и голуби», в картине Владимира Меньшова она снялась вместе с супругом Сергеем Юрским.