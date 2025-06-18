«Смысл её жизни»: Режиссёр Житинкин раскрыл судьбу Теняковой после смерти мужа

Народная артистка России Наталья Тенякова была музой и ангелом-хранителем народного артиста РСФСР Сергея Юрского, оказывая на него огромное влияние и поддерживая в трудные моменты. Об этом в интервью Пятому каналу рассказал народный артист России Андрей Житинкин.

Андрей Житинкин рассказал о судьбе Теняковой после смерти мужа. Видео © Пятый канал

«Для меня Тенякова — потому что мы работали и столкнулись в театре Моссовета — это, конечно, муза Сергея Юрского. Я даже больше скажу: никто, наверное, не знает, какое она имела на него огромное влияние. Она его спасала. Он человек был нервный, мнительный», — поделился Житинкин.

Житинкин добавил, что именно Тенякова убедила Юрского переехать в Москву, что стало судьбоносным решением. Благодаря этому столица увидела удивительную пару актёров. По словам артиста, они не только играли на сцене, но и устраивали дома званые вечера, а многие свои чтецкие программы Юрский впервые пробовал именно в домашней обстановке.