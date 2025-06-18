«Смысл её жизни»: Режиссёр Житинкин раскрыл судьбу Теняковой после смерти мужа
Режиссёр Житинкин: У Теняковой пропал смысл жизни после смерти артиста Юрского
Наталья Тенякова. Обложка © ТАСС / Геодакян Артем
Народная артистка России Наталья Тенякова была музой и ангелом-хранителем народного артиста РСФСР Сергея Юрского, оказывая на него огромное влияние и поддерживая в трудные моменты. Об этом в интервью Пятому каналу рассказал народный артист России Андрей Житинкин.
Андрей Житинкин рассказал о судьбе Теняковой после смерти мужа. Видео © Пятый канал
«Для меня Тенякова — потому что мы работали и столкнулись в театре Моссовета — это, конечно, муза Сергея Юрского. Я даже больше скажу: никто, наверное, не знает, какое она имела на него огромное влияние. Она его спасала. Он человек был нервный, мнительный», — поделился Житинкин.
Житинкин добавил, что именно Тенякова убедила Юрского переехать в Москву, что стало судьбоносным решением. Благодаря этому столица увидела удивительную пару актёров. По словам артиста, они не только играли на сцене, но и устраивали дома званые вечера, а многие свои чтецкие программы Юрский впервые пробовал именно в домашней обстановке.
Житинкин подчеркнул, что это была настоящая любовь, и Тенякова была для Юрского ангелом-хранителем, особенно в тяжёлый период его ухода. Он отметил, что после смерти Юрского многие опасались, что Тенякова потеряет смысл жизни, так как её мир был сосредоточен на муже. Однако та не сломалась. Актриса продолжила играть в театре Моссовета, где для неё подбирали роли, учитывающие её душевное состояние.
Напомним, сегодня на 81-м году жизни умерла народная артистка России Наталья Тенякова. Она скончалась во сне от острой сердечной недостаточности. Прощание с актрисой пройдёт 20 июня в МХТ имени Чехова. Тенякова обрела широкую известность благодаря роли обаятельной бабы Шуры в культовой комедии «Любовь и голуби». Помимо этой запоминающейся работы, она также принимала участие в таких кинолентах, как «Зелёная карета», детективном сериале «Следствие ведут ЗнаТоКи», исторической драме «Гроза над Белой», экранизации романа «Отцы и дети» и фильме «Француз».