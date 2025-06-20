«Он был великим»: Скончался актёр Франсиску Куоку из сериалов «Клон» и «Тропиканка»

Популярный бразильский актёр Франсиску Куоку, известный российским зрителям по сериалам «Клон» и «Тропиканка», ушёл из жизни. Ему был 91 год. О смерти артиста сообщила его коллега по сцене Джованна Антонелли.

«С уходом Франсиску Куоку телевидение потеряло красивую часть своей истории. Человек, который через многие поколения пронёс свой талант и элегантность. Ему не нужно было много говорить, он мог выразить все чувства одним лишь взглядом. Он был героем-любовником, драматическим актёром, комиком... Он был великим», — написала в соцсети исполнительница роли Жади в ленте «Клон».

Она добавила, что Куоку умер в окружении семьи 19 июня. Он вёл активный образ жизни даже в преклонном возрасте и продолжал участвовать в кинопроектах. Актёр впервые появился на телеэкранах в 1963 году. Знойный красавчик-брюнет сразу полюбился зрительницам. Его знаковыми лентами стали такие проекты, как «Любовь к жизни», «Заблудившийся ангел», «Тропиканка», «Клон».