Звезда комедии «Семья года» внезапно умер за месяц до 15-летия

Ушёл из жизни актёр Габриэль Адесокан, известный зрителям по роли блогера Булата в фильме режиссёра Айнура Аскарова «Семья года». Молодому артисту было всего 14 лет. Причиной трагической кончины стало тяжёлое заболевание.

Режиссёр фильма Айнур Аскаров подчеркнул в своём телеграм-канале, что именно Габриэль стал настоящей находкой для съёмочной группы, так как он привнёс особую энергию в картину. Родившись в Уфе, мальчик увлекался актёрской деятельностью, посещал местные студии, а позднее переехал в Москву, где поступил в театральную школу «Ирбис».

Фильм «Семья года», премьера которого состоялась осенью 2021 года, создавался в различных регионах Башкортостана. Именно благодаря этому проекту имя Габриэля стало известно широкой аудитории зрителей.