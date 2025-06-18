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18 июня, 18:19

Звезда комедии «Семья года» внезапно умер за месяц до 15-летия

Актёр из Уфы Габриэль Адесокан умер в возрасте 14 лет

Габриэль Адесокан. Обложка © Telegram/ Ainur Askarov

Габриэль Адесокан. Обложка © Telegram/ Ainur Askarov

Ушёл из жизни актёр Габриэль Адесокан, известный зрителям по роли блогера Булата в фильме режиссёра Айнура Аскарова «Семья года». Молодому артисту было всего 14 лет. Причиной трагической кончины стало тяжёлое заболевание.

Режиссёр фильма Айнур Аскаров подчеркнул в своём телеграм-канале, что именно Габриэль стал настоящей находкой для съёмочной группы, так как он привнёс особую энергию в картину. Родившись в Уфе, мальчик увлекался актёрской деятельностью, посещал местные студии, а позднее переехал в Москву, где поступил в театральную школу «Ирбис».

Фильм «Семья года», премьера которого состоялась осенью 2021 года, создавался в различных регионах Башкортостана. Именно благодаря этому проекту имя Габриэля стало известно широкой аудитории зрителей.

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Полина Никифорова
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