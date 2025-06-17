Актёр из ремейка «Лило и Стич» умер в 46 лет

Актёр Дэвид Хекили Кенуи Белл, известный по роли продавца мороженого в ремейке «Лило и Стич», скончался в возрасте 46 лет. Информацию о его смерти PeopleTalk подтвердили полиция Гавайев и семья.

Сестра актёра Джалин Канани Белл первой объявила о его смерти в соцсетях. Полиция Гавайев подтвердила, что Дэвид Белл умер 12 июня. В настоящее время проводится коронерское расследование, назначено вскрытие для установления точной причины смерти. Пока криминальных версий не рассматривают.