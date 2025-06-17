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17 июня, 14:38

Актёр из ремейка «Лило и Стич» умер в 46 лет

Умер актёр Дэвид Хекили Кенуи Белл, сыгравший в ремейке «Лило и Стич»

Дэвид Хекили Кенуи Белл. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ waimealindsey

Дэвид Хекили Кенуи Белл. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ waimealindsey

Актёр Дэвид Хекили Кенуи Белл, известный по роли продавца мороженого в ремейке «Лило и Стич», скончался в возрасте 46 лет. Информацию о его смерти PeopleTalk подтвердили полиция Гавайев и семья.

Сестра актёра Джалин Канани Белл первой объявила о его смерти в соцсетях. Полиция Гавайев подтвердила, что Дэвид Белл умер 12 июня. В настоящее время проводится коронерское расследование, назначено вскрытие для установления точной причины смерти. Пока криминальных версий не рассматривают.

«Лило и Стич» 2025 — возвращение всеми любимого монстрика, что известно о ремейке
«Лило и Стич» 2025 — возвращение всеми любимого монстрика, что известно о ремейке

Ранее, стало известно, что гавайская актриса Майя Кеалоха получила главную роль Лило в ремейке культового мультфильма «Лило и Стич». Майя — новичок в киноиндустрии, и её участие вызывает большой интерес у поклонников проекта.

Милена Скрипальщикова
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