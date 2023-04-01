Disney нашёл актрису на роль главной героини ремейка мультфильма "Лило и Стич"
The Hollywood Reporter: Актриса Майя Кеалоха исполнит главную роль в ремейке "Лило и Стича"
Гавайская актриса Майя Кеалоха сыграет роль Лило в ремейке известного диснеевского мультфильма "Лило и Стич". Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на источники.
"Disney нашёл свою Лило. Новичок Майя Кеалоха получила роль в фильме "Лило и Стич" — ремейке культового анимационного фильма 2002 года", — говорится в публикации.
Причём в американской компании Disney эту информацию никак не прокомментировали. Но уже есть сведения, что в феврале на роль одного из персонажей взяли актёра Зака Галифианакиса. Пока неизвестно, кого он сыграет, хотя The Wrap считает, что ему достался агент Венди Плики. Режиссёром ремейка станет Дин Флейшер-Кэмп, а сценарий напишет Кристофер Брайт. При этом остальные актёры ещё неизвестны.
Напомним, сюжет мультфильма "Лило и Стич" связан с девочкой, которая потеряла своих родителей и живёт на Гавайских островах вместе со старшей сестрой Нани. Позже Лило встречает инопланетянина по имени Стич, который внешне напоминает маленькую собаку. Она забирает его к себе домой, не подозревая, что за ним идёт охота. О создании ремейка мультфильма стало известно ещё в октябре 2018 года.
Кадр © "Лило и Стич". Режиссёр Дин Деблуа, Крис Сандерс, сценарист
Крис Сандерс, Дин Деблуа / "Кинопоиск"