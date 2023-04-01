Disney нашёл актрису на роль главной героини ремейка мультфильма "Лило и Стич"

Гавайская актриса Майя Кеалоха сыграет роль Лило в ремейке известного диснеевского мультфильма "Лило и Стич". Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на источники.

"Disney нашёл свою Лило. Новичок Майя Кеалоха получила роль в фильме "Лило и Стич" — ремейке культового анимационного фильма 2002 года", — говорится в публикации.

Причём в американской компании Disney эту информацию никак не прокомментировали. Но уже есть сведения, что в феврале на роль одного из персонажей взяли актёра Зака Галифианакиса. Пока неизвестно, кого он сыграет, хотя The Wrap считает, что ему достался агент Венди Плики. Режиссёром ремейка станет Дин Флейшер-Кэмп, а сценарий напишет Кристофер Брайт. При этом остальные актёры ещё неизвестны.