«Пошла кровь горлом»: Актёр Михайлов едва не погиб при подготовке к роли Ивана Грозного

Актёр Александр Михайлов поделился, что роль Ивана Грозного в спектакле «Смерть царя Иоанна Грозного» едва не стоила ему жизни несколько лет назад. В интервью NEWS.ru на Забайкальском международном кинофестивале он назвал этот образ роковым для себя.

Михайлов подчеркнул, что вокруг роли Ивана Грозного сложилась зловещая аура, связывающая её с трагическими судьбами актёров, которые её исполняли. Он привёл примеры Николая Хмелева, Сергея Боярского и Петра Мамонова, чья жизнь оборвалась после того, как они воплотили этот образ. Михайлов также рассказал о Евгении Евстигнееве, который, по его словам, не успел закончить съёмки в роли Грозного из-за проблем с сердцем.

Накануне премьеры спектакля Михайлов просил художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина исключить слово «смерть» из названия, однако Соломин остался непреклонен. Вскоре после этого с актером случилось трагическое происшествие.

«После шестого спектакля уезжаю на дачу подышать воздухом. Ноябрь, из соседей никого. Гулял — вдруг пошла кровь горлом, сразу вышло около пол-литра. Почему-то сгустками, комками. Встать уже не могу. И на помощь некого позвать», — рассказал артист.

Спасти Михайлова удалось чудом. Сосед по даче, актёр Александр Потапов, оказался рядом и отвёз его в больницу. Врачи тогда заявили, что если бы не помощь, артист бы истёк кровью.