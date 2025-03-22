Весть о смерти Ларисы Голубкиной застала её дочерей на сцене театра

Новость о смерти артистки Ларисы Голубкиной застала её дочь актрису Марию Голубкину вместе со сводной сестрой Марией Мироновой на театральной сцене во время репетиции спектакля. Об этом на личной странице сообщила Мария Миронова.

По словам Мироновой, в день смерти Ларисы Голубкиной они с Марией впервые оказались вместе на сцене театра, где покойная актриса служила с 1964 года. Во время чтения главы под названием «Прощание», которая сопровождалась арией Баха, Марии Голубкиной позвонили, и она вышла со сцены. Миронова продолжила читать текст, не понимая, куда ушла её коллега. Когда Мария вернулась, она сообщила: «Мама умерла…».

«Во время чтения главы под названием «Прощание», которая идёт под Арию Баха, Маше позвонили, и она ушла со сцены… Я читала её текст, не понимая, где она… Она вернулась и сказала: «Мама умерла…» Лариса Ивановна Голубкина… Актриса, которая играла именно на этой сцене 60 лет! И её дочь, моя сестра, и я встретились тут, впервые в жизни выходя на сцену вместе…» — говорится в посте Мироновой.